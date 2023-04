Delivery Hero-Aktie verlustreich: Delivery Hero rechnet im Verlauf des Jahres mit besseren Geschäften

Delivery Hero -Chef Niklas Östberg geht davon aus, dass sich das Wachstum von Quartal zu Quartal beschleunigen wird. Die für die Branche wichtige Kennziffer Bruttowarenwert (Gross Merchandise Volume, GMV) soll zwischen 5 und 7 Prozent steigen, wie der im MDAX notierte Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Bruttowarenwert um 1,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zu - bereinigt um die Folgen des im Vergleich zum Vorjahr schwachen Euro habe das Wachstum 2,1 Prozent betragen.

Der Umsatz der Segmente legte währungsbereinigt um rund zwölf Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro zu. Beide Werten fielen damit schwächer aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Probleme bereitete vor allem das Asien-Geschäft. Der Segmentumsatz soll im laufenden Jahr währungsbereinigt um rund zehn Prozent steigen. Im ersten Quartal kam der Konzern seinem Ziel einer positiven Marge gemessen am Anteil des operativen Gewinns am Bruttowarenwert mit einem Wert von minus 0,1 Prozent schon sehr nahe. Auch hier rechnet Östberg mit einer schrittweisen Verbesserung und bestätigte die Prognose von plus 0,5 Prozent im laufenden Jahr.

Delivery Hero weitet Nettoverlust 2022 deutlich aus

Delivery Hero hat im abgelaufenen Jahr nach den endgültigen Zahlen unter dem Strich den Verlust deutlich ausgeweitet, ihn aber beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) reduziert.

Nach den finalen Zahlen waren Bruttowarenwert GMV und Umsatz etwas schlechter als die vorläufigen, die seit Anfang Februar bekannt sind. Bei der bereinigten EBITDA/GMV-Marge fielen die finalen Zahlen besser aus als die vorläufigen. Delivery Hero veröffentlichte am Morgen - neben den Zahlen für das erste Quartal - auch den Geschäftsbericht.

Nach Steuern und Dritten betrug 2022 der den Aktionären zuzurechnende Verlust 2,99 Milliarden Euro, er war damit fast dreimal so hoch wie der Vorjahresverlust von 1,1 Milliarden Euro. Je Aktie betrug der Verlust 11,21 Euro nach 4,57 Euro. Unter anderem schlugen hier diverse höhere Aufwendungen, geringere Erträge sowie ein negatives Finanzergebnis zu Buche.

Der bereinigte EBITDA-Verlust belief sich 2022 auf 467,2 Millionen Euro (Vorjahr 795,6 Millionen Euro Verlust), die finale bereinigte EBITDA/GMV-Marge auf minus 1,1 (vorläufig: minus 1,4, Vj minus 2,4) Prozent.

Der Bruttowarenwert GMV betrug 2022 nach den endgültigen Zahlen 42,8 (vorläufig: 44,61, Vj 32,5) Milliarden Euro, der Umsatz 9,2 (vorläufig: 9,59, Vj 6,4) Milliarden Euro.

Auf XETRA verliert die Delivery Hero-Aktie am Donnerstag zeitweise 4,37 Prozent auf 31,39 Euro.

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX/Dow Jones)