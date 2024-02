Delivery Hero-Aktie verlustreich: Neue Sorgen um Verkauf der Südostasien-Sparte

Der Kurs des Essenslieferdienstes fällt zeitweise um 6,58 Prozent auf 20,09 Euro. Im Handelsverlauf markierten sie mit 20,05 Euro sogar ein neus Rekordtief.

Händler verwiesen als Belastung auf einen Bericht der "Business Times" aus Singapur, wonach ein Deal zum Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert sei. Die von Delivery Hero geforderte Summe werde von dem Singapurer Kaufinteressenten Grab Holdings als zu hoch angesehen, hieß es in dem Bericht.

Asien ist die wichtigste, aber auch eine schwierige Region für Delivery Hero. Wie bereits bekannt, will der Konzern auf dem Weg zu seinen Profitabilitätszielen die Südostasien-Sparte abstoßen. In einer Reihe von Ländern in der Region will er seine Marke Foodpanda verkaufen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen bereits Mitte September angekündigt hatte. Stattdessen rückt die Region Naher Osten und Nordafrika immer mehr in den Vordergrund.

Verkauft hatte Delivery Hero zuletzt seine Beteiligung am britischen Essenslieferdienst Deliveroo, allerdings mit einem Millionenverlust.

