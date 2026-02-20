Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Unruhe
|
20.02.2026 12:17:39
Delivery Hero-Aktie weiterhin von Italien-News und Investorendruck belasten
Am Vortag hatten die Aktien letztlich fast fünf Prozent verloren. Nach einem Bericht im "Manager Magazin", wonach Investoren auf eine Zerschlagung des Essenslieferdienstes drängen sollen, folgte später noch ein Bericht der Agentur Reuters, wonach ein Gerichtsentscheid die Delivery Hero-Tochter Glovo in Italien dazu zwingt, die Arbeitsverhältnisse von 40.000 Fahrern des Lieferdienstes Foodinho auf reguläre Arbeitsverträge umzustellen. Der Glovo-Ableger war vor einigen Wochen schon unter gerichtliche Aufsicht gestellt worden.
Damit geistern bei Delivery Hero weiter die Themen der vergangenen Wochen herum. Was Italien betrifft, betonte die Citigroup-Expertin Monique Pollard vor einigen Tagen das Risiko, dass die Fahrer vielleicht bald höher bezahlt werden müssen und/oder Rückstellungen gebildet werden müssen. Börsianer machten sich am Morgen deshalb Sorgen um die Profitabilität.
Das "Manager Magazin" hatte derweil am Vortag jüngste Berichte aufgegriffen, dass der Unmut unter Investoren wegen der hohen Kursverluste seit dem Pandemie-Hoch von Anfang 2021 spürbar gewachsen ist. In dem Bericht thematisiert wird eine Zerschlagung von Delivery Hero und sogar eine mögliche Absetzung des langjährigen Konzernchefs Niklas Östberg.
Anfang 2021 zu Pandemie-Zeiten hatten die Aktien in der Spitze mehr als 145 Euro gekostet. Aktuell sind aber 85 Prozent von diesem Rekord wieder verloren - genauso wie der Platz im DAX, den Delivery Hero zeitweise erhalten hatte. Auch der Kochboxenlieferant HelloFresh war damals zeitweise im Dax, ist mittlerweile aber sogar in den SDAX abgestiegen.
/tih/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Delivery Hero
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
17.02.26