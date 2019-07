Delivery Hero-Aktien setzen Rally fort: Delivery Hero bestätigt nach starkem Wachstum Jahresprognose

Im Zeitraum April bis Juni steigerte der MDAX -Wert den Umsatz um 104 Prozent auf 314,6 Millionen Euro. Der Bruttowarenwert - für Online-Marktplätze eine wichtige Messgröße für das gesamte Geschäftsvolumen inklusive Gebühreneinnahmen - stieg um 61,8 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Die Zahl der Bestellungen wuchs um 67 Prozent. Ergebniskennziffern nannte Delivery Hero nicht.

Delivery Hero zeigte sich zuversichtlich, die eigene, im Juni angehobenen Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen peilt für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro an. Beim bereinigten EBITDA-Verlust will der MDAX-Konzern weiterhin bei minus 370 bis minus 420 Millionen Euro landen. Das Europa-Segment soll dabei in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Gewinnschwelle erreichen.

Delivery Hero-Aktie setzen Rally infolge starker Zahlen fort

Die Rally bei den Aktien des Essenslieferdienstes geht am Dienstag weiter. Tags zuvor wurden sie angetrieben von Übernahmefantasie in der Branche schon um fast 5 Prozent auf ein Hoch seit September 2018 gestiegen, nun ging es vorbörslich infolge starker Zahlen nochmals im ähnlichen Rahmen bergauf.

Auf der Plattform Tradegate legten sie vorbörslich 4,6 Prozent auf 45 Euro zu. Die Aktie nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von 52,35 Euro im Sommer 2018.

Am Markt gab es von Börsianern viel Lob für die Zahlen, insbesondere aber für ein starkes Auftragswachstum, das die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Nach einem starken Start des Geschäfts in das dritte Quartal gibt sich der Konzern außerdem sehr optimistisch, die Jahresziele zu erreichen.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)