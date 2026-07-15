Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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15.07.2026 18:03:00
Delivery Hero bestätigt fortgeschrittene Übernahmeverhandlungen mit Uber
Der Lieferdienst Delivery Hero wird wohl demnächst zu Uber gehören. Die Verhandlungen sind laut dem Berliner Unternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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