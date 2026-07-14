Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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14.07.2026 18:55:39

Delivery Hero bestätigt fortgeschrittene Verhandlungen mit Uber

DOW JONES--Delivery Hero hat bestätigt, dass sich der Berliner Lieferkonzern in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Uber Technologies über ein mögliches Übernahmeangebot befindet. Das Unternehmen reagierte mit der Mitteilung auf "aktuelle Gerüchte". Spekulationen über einen Angebotspreis kommentiere Delivery Hero nicht, teilte der im MDAX notierte Konzern mit.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, Uber führe fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme von Delivery Hero. Der US-Konzern strebe noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero an. Einigen Informanten zufolge würde eine Transaktion den Konzern wahrscheinlich deutlich über seinem jüngsten Aktienkurs von rund 36 Euro je Aktie bewerten, so Bloomberg.

Die Deliver-Hero-Aktie zog nach dem Bericht kräftig an und schloss 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

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