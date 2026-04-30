Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
30.04.2026 07:56:38
Delivery Hero bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Der Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf rund 12,5 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte auf gleicher Basis um 17 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens beim Bruttowarenwert weniger auf dem Zettel, das Segmentergebnis entsprach den Markterwartungen./err/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|15:03
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|15:03
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|15:03
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|20,38
|6,84%