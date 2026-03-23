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23.03.2026 13:51:43

Delivery-Hero-CEO: Verkauf von Foodpanda Taiwan "guter Deal"

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Heros erster Verkauf eines Geschäfts im Rahmen der Strategieüberprüfung ist CEO Niklas Östberg zufolge im aktuellen geopolitischen Umfeld "ein guter Deal für Grab und für uns". Dies sagte Östberg in der Telefonkonferenz mit Investoren. Delivery Hero kündigte am Morgen an, dass die Asien-Tochter Foodpanda Taiwan für 600 Millionen US-Dollar "auf cash- und debt-free-Basis" an Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings Ltd verkauft werden soll.

Bei Foodpanda Taiwan ist das der zweite Anlauf: 2024 hatten die taiwanischen Kartellbehörden einen Verkauf an den US-Konzern Uber Technologies untersagt und dies damit begründet, dass Uber damit zuviel Preissetzungsmacht im taiwanischen Markt bekäme. Uber hatte Foodpanda Taiwan für 950 Millionen US-Dollar erwerben wollen und musste nach dem Scheitern eine Vertragsstrafe von rund 250 Millionen US-Dollar an Delivery Hero zahlen.

Der Verkauf ist die erste Schritt, nachdem im Dezember das Delivery-Hero-Management in einem Brief an die Aktionäre strategische Maßnahmen in Aussicht gestellt hat, um auf die schwache Aktienkursentwicklung zu reagieren. Für ausgewählte Vermögenswerte bzw. Ländergesellschaften würden unter anderem Kapitalmarkttransaktionen und strategische Partnerschaften evaluiert, teilte der Berliner Lieferkonzern mit. Zudem würden wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation geprüft.

Einem Medienbericht Ende November zufolge hatten mehrere Großaktionäre den MDAX-Konzern gedrängt, eine strategische Überprüfung durchzuführen, einschließlich der Möglichkeit des Verkaufs des Unternehmens oder von Teilen seines Geschäfts. Delivery Hero ist in 65 Ländern aktiv. Vergangenes Jahr wurde der Rückzug von Foodpanda aus Thailand angekündigt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)

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