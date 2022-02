Delivery-Hero-Chef - Unser Januar war sehr gut

Berlin (Reuters) - Laut Firmenchef Niklas Östberg hat der Essenslieferdienst Delivery Hero einen guten Jahresstart hingelegt.

"Unser Januar war sehr gut", sagte Östberg zu Analysten am Donnerstag. Gemessen am Bruttowarenwert - dem Wert der über die Plattform verkauften Waren - sei es der beste Januar überhaupt gewesen. An der Börse hatte Delivery Hero mit seinem Ausblick auf 2022 und den höheren Verlusten im vergangenen Jahr für Entsetzen gesorgt. Die Aktie des Dax-Konzerns brach um mehr als 31 Prozent auf 46,02 Euro ein - so stark wie nie zuvor. Zeitweise unterbrach die Börse den Handel sogar wegen übermäßiger Kursschwankungen. Östberg begründete die Vorsicht beim Ausblick mit der Absicht, Vertrauen in Prognosen aufbauen zu wollen.