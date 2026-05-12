Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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12.05.2026 13:53:01
Delivery Hero chief to step down amid activist pressure
Founder Niklas Östberg will leave German food delivery group by next MarchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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