Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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28.10.2026 07:49:43
Delivery Hero erhöht erneut alle Finanzziele nach 3Q
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Delivery Hero hat nach deutlichem Wachstum im dritten Quartal alle Finanzziele für das Gesamtjahr erneut angehoben - das zweite Quartal in Folge.
Der Berliner Lieferkonzern, der sich derzeit vom US-Fahrdienstleistungskonzern Uber Technologies übernehmen lassen will, rechnet im Gesamtjahr nun mit einem bereinigten operativen Gewinn EBITDA von 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro. Seit August hatte die Zielspanne 960 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro gegolten.
Außerdem soll im Gesamtjahr der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, nun um 10 bis 12 Prozent anstatt um 9 bis 11 Prozent wachsen (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis.
Der Gesamtumsatz soll nun um 18 bis 20 Prozent zulegen anstatt um 17 bis 19 Prozent (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis. Der Free Cashflow soll bei mehr als 300 Millionen Euro landen anstatt bei mehr als 250 Millionen Euro (2025: 250 Millionen).
Im dritten Quartal konnte der MDAX-Konzern sowohl den Umsatz also auch den Bruttowarenwert GMV steigern, der auch die Gebühren für die Nutzung der Online-Plattform einschließt. Die Steigerungen übertrafen die Marktschätzungen im Konsens von Visible Alpha.
Laut Trading Statement stieg der Umsatz auf 4,35 Milliarden Euro von 3,53 Milliarden im Vorjahr, auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 22 Prozent. Die Konsensschätzung lag bei 3,882 Milliarden Euro. Der GMV legte im selben Zeitraum zu auf 13,94 Milliarden Euro verglichen mit 12,18 Milliarden im Vorjahr, ein Zuwachs von 13,6 Prozent auf vergleichbarer Basis. Hier lag die Konsenserwartung bei 13,147 Milliarden Euro.
Noch bis 5. November läuft die reguläre Annahmefrist für die Delivery-Hero-Aktionäre, die ihre Aktien im Zuge des Übernahmeangebots durch Uber andienen können. Der US-Technologie-, Fahrdienstleister und Lieferkonzern, der in den vergangenen Monaten zum größten Aktionär geworden ist, will das Unternehmen für 41,50 Euro je Aktie ganz schlucken. Delivery Hero wird in der Transaktion mit rund 13 Milliarden Euro bewertet (Equity Value).
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)
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