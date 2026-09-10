Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neuer CEO gesucht 10.09.2026 11:13:44

Delivery Hero ernennt John Woyton zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats - Aktie etwas leichter

Delivery Hero ernennt John Woyton zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats - Aktie etwas leichter

Delivery Hero hat seit dem 9. September ein neues Aufsichtsratsmitglied.

Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, wurde John Woyton in das Gremium berufen, in dem eine Position vakant wurde, als Scott Ferguson sein Amt niedergelegte, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen.

Woyton ist als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied berufen bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. Er bringt laut Mitteilung mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Private Equity und M&A in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation mit. Woyton werde sämtliche zuvor von Ferguson gehaltene Positionen übernehmen, einschließlich der Sitze im Prüfungsausschuss (Audit Committee) und im Strategieausschuss (Strategy Committee).

"Seine umfangreiche Erfahrung als Investor und Unterstützer von Technologieunternehmen in Phasen des Wandels wird dem Gremium wertvolle Perspektiven für Delivery Heros nächstes Kapitel eröffnen", sagte Kristin Skogen Lund, Aufsichtsratsvorsitzende des MDAX-Konzerns.

Delivery Hero wird derzeit vom US-Fahrdienstleister Uber übernommen, die Aktionäre können noch bis 5. November ihre Aktien andienen. Uber bietet 41,50 Euro je Aktie. Außerdem sucht der Konzern einen neuen CEO. CEO und Mitgründer Niklas Östberg will bis spätestens Ende März zurücktreten.

Die Papiere von Delivery Hero notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent schwächer bei 36,36 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht
Delivery Hero-Aktie gewinnt: Übernahmeangebot von Uber erhält Rückendeckung der Unternehmensspitze
Delivery Hero hebt Jahresziele an - Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 36,54 0,72% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen