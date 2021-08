Delivery Hero hält an Deliveroo 5,09% des Aktienkapitals

Delivery Hero hält einer Pflichtmitteilung zufolge 5,09 Prozent am britischen Wettbewerber Deliveroo plc.

Wie die Deliveroo plc mitteilte, wurde sie am Freitag nach Handelsschluss von der Delivery Hero SE informiert, dass der Berliner Online-Lebensmittellieferdienst am 6. August die Schwelle von 5 Prozent überschritten hat und 5,09 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals an Deliveroo hält bzw. 87,4 Millionen Deliveroo-Aktien.

Der Anteil hat einen Wert von 284,1 Millionen britischen Pfund basierend auf Deliveroos Schlusskurs von 325,10 Pence am Freitag.

In Deliveroo ist auch Amazon.com investiert und der größte Aktionär. Deliveroo hat seit dem 31. März eine bedingte Zulassung (conditional trading) für den Handel an der London Stock Exchange, die Aktie startete den Handel bei 3,90 Pfund.

