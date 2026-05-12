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12.05.2026 13:23:38

Delivery Hero: Konzernchef Östberg gibt Führung bis Ende März 2027 ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero steht nach fünfzehn Jahren vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg werde die Leitung des Konzerns bis zum 31. März 2027 abgeben, teilte Delivery Hero am Dienstag in Berlin mit. Während der Übergangsphase führe Östberg den Konzern weiter und leite die nächste Phase der eingeleiteten strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse. Die Suche nach einem neuen Konzernchef soll laut Mitteilung in Kürze beginnen. Ziel sei es, bis Ende 2026 einen Nachfolger gefunden zu haben.

Delivery Hero hatte im Dezember mitgeteilt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Dabei wollte der Konzern auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften ins Auge fassen. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft, hieß es damals./err/jha/

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