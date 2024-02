Delivery Hero mit Gewinn - Spekulation um Kapitalerhöhung

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf den ersten operativen Gewinn in einem Geschäftsjahr hat Delivery Hero einen optimistischen Ausblick geliefert. Aufkommende Spekulationen um eine nahende Kapitalerhöhung überschatteten allerdings die anfängliche Freude über die Zahlen des Essenslieferanten.

Der für 2024 in Aussicht gestellte positiv Free Cash Flow sei zwar ermutigend, aber "nur ein willkommener erster Schritt", kommentierte Analyst Clement Genelot von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co am Montag die Geschäftsergebnisse. "Noch bezweifeln Investoren, dass Delivery Hero den Free Cash Flow schnell genug steigern kann, um die 2026/2027 fälligen Schulden ohne eine Kapitalerhöhung zurückzahlen und refinanzieren zu können".

Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge werden in diesen beiden Jahren Anleihen im Volumen von 1,63 Milliarden Euro fällig. Hinzu kommen Euro- und Dollar-Kredite im Gesamtvolumen von umgerechnet 733 Millionen Euro. Die Aktien von Delivery Hero fielen zu Wochenbeginn zeitweise um gut zehn Prozent auf ein Rekordtief von 14,92 Euro, nachdem sie zur Eröffnung zunächst mehr als elf Prozent zugelegt hatten.

Zusätzlich genährt wurden die Spekulationen um eine Kapitalerhöhung von jüngsten Berichten über den geplatzten Verkauf des Südostasien-Geschäfts der Tochter "Foodpanda" an den Rivalen Grab. Delivery Hero zufolge gehen die Verkaufsgespräche weiter. Mit wem das Unternehmen verhandele, blieb aber unklar. Analyst Genelot hält den chinesische Konzern Meituan, der bislang in Südostasien nicht präsent sei, für einen heißen Kandidaten.

ERSTMALS OPERATIVER GESAMTJAHRESGEWINN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte der Berliner Konzern das bereinigte Betriebsergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge auf mehr als 250 Millionen Euro, nach einem Verlust von 467,2 Millionen Euro im vorangegangenen Jahr. "Wir haben unsere Prognose für das Gesamtjahr erfüllt, wichtige Meilensteine erreicht und die Gewinnschwelle beim Free Cash Flow überschritten", sagte Mitgründer und Firmenchef Niklas Östberg. Sein Unternehmen werde sich weiter auf profitables Wachstum konzentrieren.

Der über die Plattform gehandelte Bruttowarenwert (GMV) legte 2023 um 6,8 Prozent auf 47,6 Milliarden Euro zu. Für das angelaufene Jahr peilt Delivery Hero einen Anstieg des GMV von sieben bis neun Prozent und einen operativen Gewinn von 725 bis 778 Millionen Euro an. Der Free Cash Flow solle positiv ausfallen.

