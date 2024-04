Delivery Hero plant Änderungen und Erweiterung im Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero schlägt der Jahreshauptversammlung Änderungen im Aufsichtsrat, inklusive des Vorsitzes, sowie eine Erweiterung des Gremiums auf 8 von 6 Mitgliedern vor. Außerdem hat der MDAX-Konzern laut Mitteilung einen Kooperationsvertrag mit dem Minderheitsaktionär Sachem Head abgeschlossen.

Wie der Berliner Essenslieferdienst mitteilte, will der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 19. Juni vorschlagen, Martin Enderle, Kristin Skogen Lund, Roger Rabalais und Scott Ferguson als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Skogen Lund soll vom jetzigen Aufsichtsrat als neue Vorsitzende vorgeschlagen werden. Enderle, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit Mai 2017, habe sich bereit erklärt, den Vorsitz mit Ablauf der Hauptversammlung 2024 niederzulegen.

Skogen Lund und Rabalais sollen für vier Jahre, Enderle für zwei Jahre und Ferguson für ein Jahr ernannt werden. Dadurch soll eine zeitlich gestaffelte Gremienzusammensetzung eingeführt werden.

Skogen Lund ist derzeit noch CEO von Schibsted ASA, einer börsennotierten norwegischen Medien- und Online-Einzelhandelsgruppe. Rabalais ist seit September 2023 CEO von Prosus Food Delivery und soll Patrick Kolek, dem ehemaligen COO von Naspers Limited und Prosus N.V., als Mitglied in den Aufsichtsrat nachfolgen.

Naspers/Prosus ist mit rund 29 Prozent an Delivery Hero beteiligt und ist die größte Aktionärin.

Ferguson ist Managing Partner und Portfoliomanager von Sachem Head Capital Management, einer wertorientierten Investment-Management-Firma, die ein Minderheitsaktionär der Gesellschaft ist und von anderen Aktionären unterstützt wird.

Delivery Hero hat - im Zusammenhang mit dem Vorschlag, Scott Ferguson als vierten Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen - mit Sachem Head einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, "der übliche Stillhalte- und Vertraulichkeitsbestimmungen enthält".

Der SE-Betriebsrat von Delivery Hero schlägt vor, Gabriella Ardbo Engaras und Nils Engvall erneut und Isabel Poscherstnikov erstmalig jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu bestellen. Der Betriebsrat will zu gegebener Zeit einen vierten Kandidaten vorschlagen. Die Hauptversammlung 2024 ist laut Mitteilung an den Vorschlag zur Ernennung der Arbeitnehmervertreter gebunden.

