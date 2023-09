Delivery Hero plant Teilverkauf des Asiengeschäfts - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will sich einem Magazinbericht zufolge von einem Teil seines Asiengeschäfts trennen. Das MDAX-Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand befinden, berichtet die Wirtschaftswoche. Als Käufer soll der Wettbewerber Grab aus Singapur infrage kommen, der bereits mit der Prüfung der Geschäfte begonnen habe.

Von Delivery Hero war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Der Wirtschaftswoche sagte eine Sprecherin, das Unternehmen kommentiere keine Marktgerüchte.

Wie die Wirtschaftswoche weiter schreibt, könnte Grab für die sechs Foodpanda-Landesgesellschaften umgerechnet gut 1 Milliarde Euro auf den Tisch legen. Bei einem Verkauf blieben die übrigen Foodpanda-Märkte Bangladesch, Hongkong, Laos, Pakistan und Taiwan offenbar vorerst bei Delivery Hero.

Der geplante Teilverkauf dürfte laut Magazin dem Ziel dienen, profitabel zu werden. "Asiatische Märkte sind Liquiditätsverbrenner", zitiert die Wirtschaftswoche einen Insider.

Die Aktie von Delivery Hero notierte am späten Nachmittag 5,6 Prozent im Plus.

September 20, 2023 10:33 ET (14:33 GMT)