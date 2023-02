Delivery Hero platziert 1 Mrd EUR an Wandelschuldverschreibungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde Euro am Markt platziert. Es handele sich um nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Februar 2030, teilte der Berliner Lieferkonzern mit. Sie seien in einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert worden. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Delivery Hero erzielt durch Transaktion einen Bruttoemissionserlös von 1 Milliarde Euro. Dieser soll zur Finanzierung des genannten gleichzeitig angekündigten Rückkaufangebots ausstehender Wandelschuldverschreibungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Rückkaufangebot werde am 14. Februar um 8:00 Uhr beginnen und um 17:30 Uhr enden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden laut Mitteilung zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben und mit einem Kupon von 3,25 Prozent jährlich verzinst, der halbjährlich zu zahlen ist.

Sie sind anfänglich in rund 17.316.017 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis von 57,75 Euro entspricht laut Mitteilung einer Wandlungsprämie von 40,0 Prozent auf den Referenzpreis von 41,25 Euro. Die Neuemission ist in 10.000 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Euro Nominalwert unterteilt.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen voraussichtlich am oder um den 21. Februar begeben werden, sie sollen direkt danach in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum 21. August 2028 zu verlangen.

Gleichzeitig teilte Delivery Hero mit, dass eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt wurde, um das Marktrisiko eines Investments in diese abzusichern. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.

Delivery Hero kann die Wandelschuldverschreibungen jederzeit am oder nach dem 11. September 2028 zurückzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery-Hero-Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 150 Prozent des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 Prozent des aggregierten Nominalbetrages der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 00:36 ET (05:36 GMT)