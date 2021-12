Delivery Hero sagt Expansion in Deutschland ab - Aktie springt hoch

Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland werde sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen, darunter Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte neuer Produktfunktionen und Technologien bestehen, teilte der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen mit. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden.

Mit den Maßnahmen will Delivery Hero seine Ressourcen "auf hochattraktive Wachstumschancen" in anderen Märkten sowie insbesondere im Quick Commerce konzentrieren, also der Schnelllieferung von Lebensmitteln.

So reagiert die Delivery Hero-Aktie

Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch ihre Mitte November begonnene Talfahrt gestoppt und sich deutlich erholt. Die Aktien zogen um knapp sechs Prozent auf 97,68 Euro an und waren damit der klare Favorit im moderat steigenden deutschen Leitindex DAX. Börsianer verwiesen als Antrieb darauf, dass der Online-Anbieter seinen Essenslieferdienst in Deutschland schon nach kurzer Zeit wieder einstellt.

Ein Händler zielte darauf ab, dass Delivery Hero seine Mittel nun "auf attraktive Wachstumschancen in anderen Märkten und Geschäften" verlagern wolle. In Amsterdam zogen die Anteilsscheine des Wettbewerbers Just Eat Takeaway um viereinhalb Prozent an. Dieser ist derzeit mit seiner Marke Lieferando Marktführer in Deutschland. Entsprechend positiv wertete der Börsianer, dass Just Eat Takeaway hierzulande nun doch keine Konkurrenz durch Delivery Hero befürchten muss.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)