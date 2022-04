Delivery Hero schließt angekündigte Kreditlinien ab

BERLIN (Dow Jones)--Delivery Hero hat die zu Wochenbeginn angekündigte Sicherung von Kreditlinien unter Dach und Fach gebracht. Laut einer Mitteilung vom Freitagabend wurde eine Kreditlinie über 825 Millionen Dollar erfolgreich syndiziert und einer Kreditlinie in Höhe von 300 Millionen Euro. Der Dollar-Kredit werde mit einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75 Prozent verzinst, der Euro-Kredit mit dem EURIBOR plus 5,75 Prozent.

Wegen einer starken Nachfrage von Kreditgebern sei die Syndizierung beschleunigt worden und die Zinsmarge habe um 50 bis 75 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Ankündigung reduziert werden können, so das DAX-Unternehmen. Voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien will Delivery Hero einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Millionen Euro abschließen. Dieser werde aber voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

