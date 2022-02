Delivery Hero: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Delivery Hero hat am 10.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Delivery Hero im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivery Hero 932,9 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,660 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -6,079 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,60 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 166,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,47 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 5,661 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,97 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at