Delivery Hero- und Just Eat-Aktien verlieren - Bank of America skeptisch

Nach einer Abstufung durch die Bank of America (BofA) droht den Papieren von Delivery Hero am Gründonnerstag ein neuerlicher Tiefpunkt seit 2019.

Zwischenzeitlich verlieren die Aktien des Essenslieferanten 3,34 Prozent auf 36,48 Euro und bleiben damit 15 Cent über dem jüngsten Tief Ende März. Mit 62 Prozent Minus sind sie mit Abstand schwächster DAX -Wert des laufenden Jahres.

Nun gab auch BofA-Experte Adrien de Saint Hilaire seine neutrale Haltung auf und votiert beim Kursziel von 33 Euro mit "Underperform". Bei Just Eat Takeaway strich er seine Empfehlung und rät nun nur noch bei Deliveroo zum Kauf. Der Analyst sieht die Verbraucherstimmung schlechter werden und hält die Bilanzen von Delivery Hero und Just Eat für angespannt.

Just Eat verlieren an der EURONEXT 4,71 Prozent auf 27,435 Euro, Deliveroo legen in London um 5,12 Prozent auf 1,12 GBP zu.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)