Delivery Hero vergrößert finanziellen Spielraum - ändert Kreditlinien

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero tritt Zweifeln an seiner Finanzkraft entgegen. Mehrere Kreditlinien sollen geändert oder verlängert werden. Zudem will der MDax-Konzern (MDAX) Wandelanleihen zurückkaufen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen eine bestehende Kreditlinie in Höhe von 813 Millionen US-Dollar (knapp 750 Mio Euro) sowie ein 300 Millionen Euro großer Kreditrahmen geändert und verlängert werden. Zudem sei die Aufstockung von "einer oder mehrerer Kreditlinien" mit einem Gesamtbetrag von rund 500 Millionen Euro geplant. Das Management will ferner mindestens 300 Millionen Euro für den Rückkauf ausstehender Wandelanleihen in die Hand nehmen.

An den Zielen für 2024 ändert sich nichts. Auf dem Plan von Konzernchef Niklas Östberg und Finanzchef Emmanuel Thomassin stehen weiter ein Plus des Bruttowarenwertes (GMV) um sieben bis neun Prozent. Der um Gutscheineffekte bereinigte Erlös soll gegenüber dem Vorjahr um 15 bis 17 Prozent zulegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 253,3 Millionen Euro auf 725 bis 775 Millionen Euro klettern./ngu/mis