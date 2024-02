Delivery Hero: Verhandlungen über Foodpanda-Verkauf in ausgewählten Märkten Südostasiens abgebrochen

BERLIN (Dow Jones)--Delivery Hero hat den Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in bestimmten Märkten in Südostasien abgebrochen. Wie der Lieferkonzern mitteilte, konnte mit den Parteien keine endgültige Einigung über die Übernahmebedingungen erzielt werden. Der geplante Verkauf habe die Aktivitäten in ausgewählten Märkten in Südostasien wie Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos betroffen.

Delivery Hero hatte im September 2023 die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf seiner Foodpanda in mehreren Märkten in Südostasien bestätigt. In Südostasien stagniert das Geschäft, seit die Lockdown-Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weggefallen sind.

Anfang Februar war die Delivery-Hero-Aktie auf einen Tiefststand gefallen, als Marktgerüchte die Runde machten, der mögliche Verkauf könnte geplatzt sein. Die New Straits Times aus Malaysia hatte zuvor berichtet, dass die Verhandlungen gescheitert seien.

