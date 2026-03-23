Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 08:05:42

Delivery Hero verkauft Foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited

DOW JONES--Delivery Hero verkauft sein taiwanisches Essensliefergeschäft der Marke Foodpanda. Käufer ist Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings Ltd, wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte. Der Kaufpreis betrage 600 Millionen US-Dollar in bar "auf cash- und debt-free-Basis" und "vorbehaltlich bestimmter Anpassungen". Delivery Hero rechne mit Vollzug der Transaktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 - sofern unter anderem die relevanten Behörden die "fusionskontrollrechtliche Freigabe" für die Transaktion erteilt haben.

Den Nettoerlös will Delivery Hero zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Schritt sei ein wesentlicher "erster Schritt in der laufenden strategischen Prüfung" des MDAX-Konzerns, die vom Finanzberater JP Morgan begleitet wird.

Foodpanda erzielte laut Mitteilung 2025 in Taiwan einen Bruttowarenwert GMV von 1,5 Milliarden Euro sowie einen bereinigten EBITDA-Gewinn (vor Konzernkostenallokation).

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
23.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
23.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 16,71 11,63% Delivery Hero
Grab Holdings 3,13 2,05% Grab Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen