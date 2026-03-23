Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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23.03.2026 08:05:42
Delivery Hero verkauft Foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited
DOW JONES--Delivery Hero verkauft sein taiwanisches Essensliefergeschäft der Marke Foodpanda. Käufer ist Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings Ltd, wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte. Der Kaufpreis betrage 600 Millionen US-Dollar in bar "auf cash- und debt-free-Basis" und "vorbehaltlich bestimmter Anpassungen". Delivery Hero rechne mit Vollzug der Transaktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 - sofern unter anderem die relevanten Behörden die "fusionskontrollrechtliche Freigabe" für die Transaktion erteilt haben.
Den Nettoerlös will Delivery Hero zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Schritt sei ein wesentlicher "erster Schritt in der laufenden strategischen Prüfung" des MDAX-Konzerns, die vom Finanzberater JP Morgan begleitet wird.
Foodpanda erzielte laut Mitteilung 2025 in Taiwan einen Bruttowarenwert GMV von 1,5 Milliarden Euro sowie einen bereinigten EBITDA-Gewinn (vor Konzernkostenallokation).
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)
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