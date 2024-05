Delivery Hero verkauft Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero trennt sich von seinem Liefergeschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt der Fahrdienstvermittler und Essenslieferdienst Uber das Geschäft für 950 Millionen US-Dollar in bar. Zudem beteiligt sich der US-Konzern an Delivery Hero über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 278 Millionen Euro.

Man sei zu dem Schluss gekommen, die Ressourcen auf andere Bereiche konzentrieren zu wollen, in denen Delivery Hero den "größten Impact für Kunden, Händler und Fahrer" habe, begründete Konzernchef Niklas Östberg den Verkauf. Delivery Hero ist mit der Marke Foodpanda in zahlreichen Ländern Südostasiens präsent. Ein Verkauf in mehreren Märkten war im Februar gescheitert.

Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2025 vollzogen werden. Bis dahin wird Delivery Hero den Betrieb von Foodpanda Taiwan weiterführen.

Für eine Beteiligung von Uber an dem Konzern wird Delivery Hero unter Ausschluss des Bezugsrechts 8,4 Millionen neue Aktien zu 33 Euro das Stück ausgeben. Diese wird die Uber-Tochter SMB Holding zeichnen. Nach der Transaktion wird Uber damit 2,98 Prozent am Grundkapital von Delivery Hero halten. Die Nettoerlöse will der MDAX-Konzern zum Rückkauf von Wandelanleihen einsetzen.

Die Delivery-Hero-Aktie war am Montag mit 25,32 Euro aus dem Handel gegangen.

May 14, 2024 00:22 ET (04:22 GMT)