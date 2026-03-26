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26.03.2026 08:08:42

Delivery Hero will 2026 operativen Gewinn weiter steigern

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero peilt für das laufende Geschäftsjahr einen leichten Anstieg beim operativen Gewinn EBITDA an sowie einen Free Cashflow leicht unterhalb des Vorjahreswertes. Der Konzern will sich im laufenden Jahr auf "nachhaltiges Wachstum" sowie "Investitionen in das Kundenangebot" konzentrieren und dabei auf Bereiche und Regionen mit den größten Renditechancen fokussieren, teilte der Berliner Lieferkonzern mit. Mit einem Ausbau der App zur "Everyday App" hofft der MDAX-Konzern, zusätzliche Umsatz- und Ertragsmöglichkeiten zu erschließen.

In Zahlen heißt dies, dass Delivery Hero 2026 beim bereinigten operativen Gewinn eine leichte Steigerung auf 910 bis 960 Millionen Euro anpeilt, verglichen mit 903 Millionen 2025. Der Free Cashflow soll bei mehr als 200 (2025: 250) Millionen Euro landen.

Der Bruttowarenwert, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, soll einstellig und somit ähnlich wie 2025 wachsen. Der Konzern peilt hier Wachstum um 8 bis 10 Prozent an (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis.

Der Gesamtumsatz soll um 14 bis 16 Prozent zulegen (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis.

Nach den detaillierten Ergebnissen betrug die bereinigte EBITDA/GMV-Marge im vergangenen Jahr 1,8 Prozent verglichen mit 1,4 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA verzeichnete einen Anstieg um 30 Prozent, der Free Cashflow um 15 Prozent.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)

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