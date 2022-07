Delivery Hero will Wandelschuldverschreibung teilweise zurückkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will eine ausstehende Wandelschuldverschreibung im Nominalwert von bis zu 85 Millionen Euro teilweise zurückkaufen. Die Transaktion betreffe den ausstehenden Kapitalbetrag der im Januar 2024 fälligen Wandelanleihen, die man in den kommenden Monaten zurückkaufen könnte, teilte der MDAX-Konzern mit. Der Rückkauf, der möglicherweise bereits am Berichtstag beginne, könnte im Rahmen von Over-the-Counter Transaktionen durchgeführt werden und ende voraussichtlich am 30. September 2022.

Der Rückkauf könne laut Delivery Hero jederzeit beendet, verlängert, ausgesetzt und auch wieder aufgenommen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine weiteren Rückkäufe geplant.

