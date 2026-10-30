Delivra Health Brands gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Delivra Health Brands lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Delivra Health Brands ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 60,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delivra Health Brands -0,040 CAD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 8,63 Millionen CAD, gegenüber 13,37 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 35,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at