Delivra Health Brands legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delivra Health Brands hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at