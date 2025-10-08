08.10.2025 06:31:29

Delivra Health Brands legte Quartalsergebnis vor

Delivra Health Brands hat am 06.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,02 CAD gegenüber 0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Delivra Health Brands im vergangenen Quartal 4,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivra Health Brands 3,6 Millionen CAD umsetzen können.

Delivra Health Brands vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,37 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 12,38 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen