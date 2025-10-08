Delivra Health Brands legte Quartalsergebnis vor

Delivra Health Brands hat am 06.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,02 CAD gegenüber 0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Delivra Health Brands im vergangenen Quartal 4,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delivra Health Brands 3,6 Millionen CAD umsetzen können.

Delivra Health Brands vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,37 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 12,38 Millionen CAD im Vorjahr.

