Delivra Health Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delivra Health Brands hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Delivra Health Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen CAD – eine Minderung von 59,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at