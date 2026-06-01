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01.06.2026 06:31:29
Delivra Health Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Delivra Health Brands hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Delivra Health Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen CAD – eine Minderung von 59,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,1 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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