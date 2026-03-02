Delivra Health Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Delivra Health Brands lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,4 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at