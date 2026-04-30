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30.04.2026 06:31:29
DELIXI XINJIANG Transportation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DELIXI XINJIANG Transportation hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DELIXI XINJIANG Transportation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,7 Millionen CNY im Vergleich zu 97,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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