Delko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Delko veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 PLN gegenüber 0,100 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,2 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at