Delko: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Delko hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,02 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delko 0,130 PLN je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 194,8 Millionen PLN – eine Minderung von 8,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213,1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at