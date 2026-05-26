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26.05.2026 14:00:00

Dell Could Experience Massive Growth if This Prediction From Jensen Huang Proves to Be True

Computer maker Dell Technologies (NYSE: DELL) has been generating a lot of growth lately from artificial intelligence (AI), with servers optimized for AI being in high demand. It's become a huge growth opportunity for the company, and it comes at a critical time when its computer sales haven't exactly been taking off.However, there could be yet another promising and underrated growth opportunity for Dell in the near future. Nvidia CEO Jensen Huang recently made a prediction, which, if true, could light a fire under Dell's computer business in the future, and it's to do with agentic AI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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