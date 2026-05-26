Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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26.05.2026 12:48:00
Dell disaggregiert Private Cloud für mehr Skalierbarkeit
Dell disaggregiert seine Private-Cloud-Angebote, sodass Compute, Storage und Cloud-Stacks unabhängig voneinander skalierbar sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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