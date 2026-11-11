Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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11.11.2026 17:44:02
Dell Has a $95 Billion AI Server Backlog. Is the Stock a Buy?
Dell (NYSE:DELL) fell sharply after a warning about PC demand, but its infrastructure business generates most of the operating profit across its two main segments. That discrepancy could indicate overlooked upside, especially given a $95 billion AI server backlog. Rising memory costs, server margins, and cash conversion will determine whether Wall Street's skepticism is justified.
Stock prices used were the market prices of Nov. 2, 2026. The video was published on Nov. 9, 2026.
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