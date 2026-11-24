Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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24.11.2026 22:59:38
Dell hebt Jahresausblick an - Boomende Nachfrage nach KI-Servern hält an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter boomende Nachfrage nach Infrastruktur für KI-Rechenzentren stimmt den Technologie-Konzern Dell (Dell Technologies) optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Statt mit 192 Milliarden US-Dollar kalkuliert das Unternehmen nun mit 202 Milliarden Dollar (184 Mrd Euro) Umsatz, was laut der Mitteilung vom Dienstagabend im Jahresvergleich ein Plus von 78 Prozent wäre. Die Nachfrage nehme weltweit weiter zu, sagte der für das operative Tagesgeschäft zuständige Vorstand (COO) Jeff Clarke laut Mitteilung. So soll allein der Verkauf von KI?optimierten Servern 78 Milliarden Dollar Erlös einspielen, 4 Milliarden mehr als bislang geplant.
Dabei versucht Dell offenbar auch, die in der jüngeren Vergangenheit aufgekommenen Sorgen von Anlegern an der Börse hinsichtlich der Finanzierbarkeit des weltweiten KI-Ausbaus zu mildern. "Wir haben das Quartal mit einem Rekord-Auftragsbestand im KI-Bereich in Höhe von 132 Milliarden Dollar abgeschlossen, nachdem wir Aufträge im Wert von 60 Milliarden Dollar verbucht hatten", so Clarke weiter. Dabei seien die Kunden streng auf Bonität sowie Zugang zu Kapital, Grundstücken und Strom geprüft worden.
Im am 30. Oktober abgelaufenen dritten Geschäftsquartal verdoppelte Dell den Umsatz im Jahresvergleich auf 54,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich schwoll um knapp 270 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie stieg ähnlich sprunghaft auf 9,45 Dollar; hier nimmt sich die Unternehmensführung im Geschäftsjahr nun mit 29,68 Dollar deutlich mehr vor als bislang.
Alles in allem übertraf Dell im Quartal sowie mit dem Ausblick die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Vorstand hob das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe zudem um 25 Milliarden Dollar an. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent. Das Papier war zuletzt im Zuge einer KI-Korrektur an der Börse deutlich vom im September erreichten Rekordhoch über 595 Dollar zurückgekommen, lag aber per Dienstagsschluss 2026 immer noch 135 Prozent im Plus. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit 188 Milliarden Dollar bewertet./mis/zb
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