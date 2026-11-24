Dell Technologies (NYSE:DELL) shares rose about 3% to $305 in after-hours trading Tuesday after the company reported that quarterly revenue more than doubled and raised its full-year forecast. The stock had closed at $295.28 in the regular session, down 12% from Monday's $334.91, as AI hardware shares sold off.

Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) led that decline. Its shares fell about 16% after executives said on Monday's earnings call that memory and other components could stay scarce through at least the second half of 2028. HPE also guided for its cloud and AI business to keep about 14% of sales as operating profit in fiscal 2027, down from 18.4% in the quarter it just reported. Dell, which sells many of the same servers, fell with it.

Image source: Getty Images.

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