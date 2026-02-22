Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
22.02.2026 18:24:00
Dell-PC mit verriegeltem 12V-2x6-Stecker für die Grafikkarte
Ein Test eines japanischen Fertig-PCs von Dell zeigt eine neue Konstruktion für den fehleranfälligen Stromanschluss moderner Grafikkarten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|103,66
|2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.