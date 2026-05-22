Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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22.05.2026 10:53:00
Dell PowerEdge: Bis zu 70 Prozent mehr Leistung für Rechenzentren
Dell stellte auf seiner Hausmesse die 18. Generation der PowerEdge-Server vor. Ebenfalls wurden Server für Intels kommende CPU-Generation angekündigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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