Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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03.10.2026 21:00:00
Dell Raised Its Quarterly Dividend by 20% This Year After Only Initiating Its Dividend Program in 2023. Can Passive Income Investors Trust the Stock?
It's been a banner year for Dell Technologies (NYSE: DELL), with its stock up nearly 325% at the time of this writing.
Like many other large tech stocks, it has found its place in the artificial intelligence (AI) supply chain, specifically with its AI servers, which have been in high demand this year as graphics processing unit (GPU) clusters and data centers scale.
As such, Dell has been able to distribute more capital back to shareholders, noticeably raising its quarterly dividend by 20% earlier this year. Dell only initiated its dividend program in 2023.
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