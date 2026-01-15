Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
15.01.2026 22:00:01
Dell Stock Climbs After Barclays Upgrade
This article Dell Stock Climbs After Barclays Upgrade originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
14.01.26
|Lufthansa-Aktie klar im Minus: Herabstufung durch Barclays bereitet Anlegern Sorge (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Barclays-Ausblick für Q1 2026: KI bleibt im Anlegerfokus - Aktien im Vorteil gegenüber Anleihen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.01.26
|Sicherheitsamt warnt: Cyberangriffe auf Bankkunden steigen (dpa-AFX)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
|39 140,00
|-0,61%
|Barclays plc
|5,64
|1,26%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|26,17
|1,04%
|Dell Technologies
|103,88
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.