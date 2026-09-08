Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
08.09.2026 04:11:07
Dell Stock Jumped 15% Last Week. Here's Why This Top AI Stock Is Still a Buy
Shares of Dell (NYSE: DELL) rose nearly 15% this past week after the tech giant reported blistering sales and profit growth.
Dell's revenue surged 58% year over year to $47 billion in its fiscal 2027 second quarter, which ended on July 31.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Dell-Aktie im Höhenflug: KI-Server-Geschäft sorgt für Rekordumsatz und optimistischeren Ausblick (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
02.09.26
|KI-Boom treibt Geschäft von Dell weiter an - Prognose angehoben (dpa-AFX)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|456,20
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausierten aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.