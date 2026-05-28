Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
28.05.2026 22:39:00
Dell stock soars toward another record high as the AI boom drives a big earnings beat
The company’s AI-server revenue was up 757% in the first quarter, while profit beat expectations by the widest margin in at least five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16:44
|AKTIE IM FOKUS 3: Starke Zahlen und höhere Ziele katapultieren Dell nach oben (dpa-AFX)
|
16:38
|ROUNDUP 2: KI-Boom sorgt bei Dell für glänzende Geschäfte - Aktie mit Kurssprung (dpa-AFX)
|
16:01