Dell Technologies hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,28 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 27,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at