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03.09.2026 06:31:29
Dell Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dell Technologies hat am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,97 Milliarden USD – ein Plus von 56,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 29,94 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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