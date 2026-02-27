Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
27.02.2026 17:14:02
Dell Technologies Shares Surge 20% On Strong Q4 Earnings Growth
(RTTNews) - Dell Technologies Inc. (DELL) shares jumped 19.76 percent to $145.46, up $24.01 on Friday, possibly after the company reported sharply higher fourth-quarter earnings and revenue compared with the prior year the previous day.
The stock is currently trading at $145.46, compared with a previous close of $121.45. It opened at $137.37 and has traded between $136.11 and $145.85 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 15.49 million shares, more than double its average volume of 6.79 million shares.
For the fourth quarter, earnings totaled $2.25 billion, or $3.37 per share, up from $1.53 billion, or $2.15 per share, last year. Adjusted earnings were $2.60 billion, or $3.89 per share. Revenue rose 39.4 percent to $33.37 billion from $23.93 billion a year earlier.
The stock has traded in a 52-week range of $66.25 to $168.08.
|Dell Technologies
|124,94
|21,28%
